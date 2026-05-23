Усик – о пирамидах Гизы: Я думаю, это сделал Бог

Украинский супертяж, чемпион мира Александр Усик рассказал, кто, по его мнению, построил монументальные и величественные египетские пирамиды. Слова спортсмена цитирует Boxing King Media:

– А ты думал о том, кто построил пирамиды? Есть какие-то теории? Думаешь, пришельцы или какие-то великаны? Что скажешь?

– Послушай, я думаю, это сделал Бог. Да, не пришельцы. Я вообще не верю в пришельцев. Люди — вот кто на самом деле пришельцы, понимаешь.

Я думаю, это построил Бог, ангелы... Потому что это просто невозможно для людей. А для Бога – окей, что угодно.