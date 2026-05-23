Мейвезер хочет отсудить у экс-менеджера космическую сумму средств

Флойд Мейвезер-младший хочет отсудить у экс-менеджера 175 миллионов долларов.

Джон Рекница организовал мошенническую схему, переводя деньги боксера через фиктивные инвестиции и сомнительные коммерческие структуры, сообщает TMZ Sports.

Спортсмен также утверждает, что подписал документы о передаче прав на свой джет без ведома и не знает, куда улетел самолет и куда делись деньги от этого соглашения.

Кроме денежной компенсации за моральный ущерб, он также требует полный отчет о пропавших средствах.