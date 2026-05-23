  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. "Хочу хотя бы четыре раунда": Джошуа дал смелый прогноз на бой Усика против Верхувена
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Хочу хотя бы четыре раунда": Джошуа дал смелый прогноз на бой Усика против Верхувена

Бокс

"Усик его просто вымотает"

"Хочу хотя бы четыре раунда": Джошуа дал смелый прогноз на бой Усика против Верхувена

Олександр Усик

Новина українською

Энтони Джошуа поделился прогнозом на бой за титул WBC в супертяжелом весе между Александром Усиком и Рико Верхувеном, который состоится 23 мая в Гизе.

Британец считает, что украинец будет иметь преимущество за счет выносливости:

"Думаю, Усик просто его вымотает. Надеюсь, бой продлится хотя бы четыре раунда – хочу получить удовольствие от вечера бокса", – сказал Джошуа.

Александр Усик имеет 24 победы (15 – нокаутом) и не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, дебютировав в 2013 году.

Рико Верхувен – один из самых успешных кикбоксеров в истории, чемпион Glory в тяжелом весе, который удерживал титул более 11 лет и имеет серию из 26 побед в чемпионских боях.

Читайте такжеУсик – Верхувен. Все, что нужно знать о мегафайте, который никто не ждал. ВИДЕО
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Александр Усик – Рико Верховен: Текстовая онлайн-трансляция главного поединка мая
yellow-arrow
Потерял два пояса за вечер: непобежденный украинский боксер потерпел первое поражение
yellow-arrow
Усик – Верхувен. АУДИО онлайн трансляция боя
Александр Усик Бокс Рико Верхувен
Источник:
DAZN
Опубликовал: Александр Кузнецов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости