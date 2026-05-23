"Хочу хотя бы четыре раунда": Джошуа дал смелый прогноз на бой Усика против Верхувена

Энтони Джошуа поделился прогнозом на бой за титул WBC в супертяжелом весе между Александром Усиком и Рико Верхувеном, который состоится 23 мая в Гизе.

Британец считает, что украинец будет иметь преимущество за счет выносливости:

"Думаю, Усик просто его вымотает. Надеюсь, бой продлится хотя бы четыре раунда – хочу получить удовольствие от вечера бокса", – сказал Джошуа.

Александр Усик имеет 24 победы (15 – нокаутом) и не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, дебютировав в 2013 году.

Рико Верхувен – один из самых успешных кикбоксеров в истории, чемпион Glory в тяжелом весе, который удерживал титул более 11 лет и имеет серию из 26 побед в чемпионских боях.