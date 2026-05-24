Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик одолел Верхувена
Украинский чемпион побил кикбоксера
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский боксер Александр Усик в очередной раз доказал свое спортивное величие, одержав победу над чемпионом Glory Рико Верхувеном.
Поединок, собравший миллионы зрителей по всему миру, держал в напряжении практически до самого конца.
С первых минут Верхувен полностью завладел инициативой, максимально используя своё преимущество в 12 килограммов. Нидерландец действовал первым номером, зажимал украинца у канатов и забирал раунд за раундом за счёт мощного прессинга и тяжёлых хуков. Усик выглядел меньше, тяжело входил в поединок и за первую половину боя сумел записать на свой счёт лишь один-два раунда благодаря редким контратакам.
Верхувен уверенно лидировал на записках судей вплоть до чемпионских раундов, заставляя угол украинца заметно нервничать. Для победы Усику был нужен исключительно нокаут.
И в 11-м раунде украинец всё-таки сумел переломить ход поединка. Когда силы нидерландца начали таять, Усик выждал идеальную секунду и молниеносным апперкотом отправил соперника в тяжёлый нокдаун. Верхувен поднялся, но Александр мгновенно зажал его серией мощных ударов, заставив рефери остановить бой и зафиксировать невероятную победу камбеком.
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Александр Усик – Рико Верховен: Текстовая онлайн-трансляция главного поединка мая
- Александр Усик – Рико Верховен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя
- Усик-Верховен: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видео-трансляцию главного поединка мая
- Потерял два пояса за вечер: непобежденный украинский боксер потерпел первое поражение
- Слишком хороша для футбольной формы. Как секс-бомба из женского Вест Хэма взбудоражила всю Англию
- Самая сексуальная звезда автоспорта засветила формы, которые принесли ей миллионы на OnlyFans
Комментарии 11