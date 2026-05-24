Усик одолел Верхувена

Украинский чемпион побил кикбоксера

Украинский боксер Александр Усик в очередной раз доказал свое спортивное величие, одержав победу над чемпионом Glory Рико Верхувеном.

Поединок, собравший миллионы зрителей по всему миру, держал в напряжении практически до самого конца.

С первых минут Верхувен полностью завладел инициативой, максимально используя своё преимущество в 12 килограммов. Нидерландец действовал первым номером, зажимал украинца у канатов и забирал раунд за раундом за счёт мощного прессинга и тяжёлых хуков. Усик выглядел меньше, тяжело входил в поединок и за первую половину боя сумел записать на свой счёт лишь один-два раунда благодаря редким контратакам.

Верхувен уверенно лидировал на записках судей вплоть до чемпионских раундов, заставляя угол украинца заметно нервничать. Для победы Усику был нужен исключительно нокаут.

И в 11-м раунде украинец всё-таки сумел переломить ход поединка. Когда силы нидерландца начали таять, Усик выждал идеальную секунду и молниеносным апперкотом отправил соперника в тяжёлый нокдаун. Верхувен поднялся, но Александр мгновенно зажал его серией мощных ударов, заставив рефери остановить бой и зафиксировать невероятную победу камбеком.

Лекарь (село Дарниця)
24.05.2026 в 02:44
Усік усіх змусив понервувати, м"яко кажучи. Ріко мені нагадав Віталія Кличка своїми габарітами. Добре, що не своїм джеббом. Моя думка така, що Сашко програвав по суддівських записках, узнаємо завтра. З Перемогою, Олександре! Барселініус йди нах, підоре смердючий
Лекарь (село Дарниця)
24.05.2026 в 02:44
Усік усіх змусив понервувати, м"яко кажучи. Ріко мені нагадав Віталія Кличка своїми габарітами. Добре, що не своїм джеббом. Моя думка така, що Сашко програвав по суддівських записках, узнаємо завтра. З Перемогою, Олександре! Барселініус йди нах, підоре смердючий
Бapceлиниyс
24.05.2026 в 02:51
Сам пошёл нах, підоре вонючий.
Лекарь (село Дарниця)
24.05.2026 в 02:51
Ще раз - пішов нах, смердючий
 
Бapceлиниyс
24.05.2026 в 02:52
Тьфу на тебя чмошник ещё раз.
 
Лекарь (село Дарниця)
24.05.2026 в 02:53
І не паплюж українську мову, сучий сине. разгаваривай па-русски
 
Бapceлиниyс
24.05.2026 в 02:36
Ну и судья козлина. Раунд уже закончился, а он ручонками своими машет, жук навозный блъ.
Бapceлиниyс
24.05.2026 в 02:33
Верховен мог реально Усика победить, но не хватило опыта и тренер правильно не подсказал. Жаль. Рико был достоин победы.
Бapceлиниyс
24.05.2026 в 02:30
Рико дурачок, надо было последние два раунда отбегать, отклинчевать, не лезть на рожон и по очкам бы победил, баран. Как меня уже устал этот хитрожопый Усик. Может Кабаел ему писды даст... Пора б уже.
Бapceлиниyс
24.05.2026 в 02:26
Рико победил. Судья пдрс. Усик старая шляпа.
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.05.2026 в 02:12
ВЕРХОВЕНство Усика!
Бapceлиниyс
24.05.2026 в 02:41
Рико его всю дорогу бил, а в конце Уська реально отскочил. Рико тупо сглупил. Победа была почти в кармане.
