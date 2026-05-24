Усик одолел Верхувена

освещает поединок Александр Усик - Рико Верховен

Украинский боксер Александр Усик в очередной раз доказал свое спортивное величие, одержав победу над чемпионом Glory Рико Верхувеном.

Поединок, собравший миллионы зрителей по всему миру, держал в напряжении практически до самого конца.

С первых минут Верхувен полностью завладел инициативой, максимально используя своё преимущество в 12 килограммов. Нидерландец действовал первым номером, зажимал украинца у канатов и забирал раунд за раундом за счёт мощного прессинга и тяжёлых хуков. Усик выглядел меньше, тяжело входил в поединок и за первую половину боя сумел записать на свой счёт лишь один-два раунда благодаря редким контратакам.

Верхувен уверенно лидировал на записках судей вплоть до чемпионских раундов, заставляя угол украинца заметно нервничать. Для победы Усику был нужен исключительно нокаут.

И в 11-м раунде украинец всё-таки сумел переломить ход поединка. Когда силы нидерландца начали таять, Усик выждал идеальную секунду и молниеносным апперкотом отправил соперника в тяжёлый нокдаун. Верхувен поднялся, но Александр мгновенно зажал его серией мощных ударов, заставив рефери остановить бой и зафиксировать невероятную победу камбеком.

