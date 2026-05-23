"Он проиграет этот бой": Чисора сделал сенсационный прогноз на мегафайт Усик – Верхувен

Дерек Чисора поделился прогнозом на бой за титул WBC в супертяжелом весе между Александром Усиком и Рико Верхувеном, который состоится 23 мая в Гизе.

"Думаю, Усик проиграет этот бой в Египте. Люди привыкли, что он легко разбирает соперников благодаря своему стилю, но здесь всё будет совсем иначе", – сказал Чисора.

Усик остается непобежденным на профессиональном ринге – 24 победы, из которых 15 нокаутом.

Рико Верхувен – один из самых успешных кикбоксеров в истории. Нидерландец более 11 лет удерживал титул Glory в тяжелом весе и одержал 26 побед подряд в чемпионских боях.