"Не вижу мощной школы": Шатерникова объяснила, почему соперник Усика обречен на фиаско

Бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова спрогнозировала результат поединка Александр Усик – Рико Верхувен.

"Я не понимаю, чем Рико может удивить такого опытного и легендарного атлета, как Усик, который прошел большую школу – олимпийский, а затем профессиональный бокс. Я пыталась что-то придумать, но на самом деле ничего нет. Если бы разрешили лоукики, возможно, у Рико были бы шансы. Но мощной боксерской школы у него не вижу.

Думаю, Усик затянет соперника в свою игру и при первой возможности завершит бой. Не думаю, что будет играться. Поединок закончится тогда, когда этого захочет сам Александр", – сказала Шатерникова.