Усик эффектно появился на фоне пирамид в Египте: эпичный выход боксера. ВИДЕО
Главным трофеем в данном поединке выступит престижный чемпионский пояс по версии "WBC"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
23 мая 2026 года в Гизе (Египет) запланировано грандиозное боксерское шоу у подножия древних пирамид, получившее официальное название "Glory in Giza".
Ключевым событием этого масштабного спортивного вечера станет противостояние между украинским боксером Александром Усиком и звездным нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
До стартового гонга и начала мегафайта остаются считанные минуты.
Главным трофеем в данном поединке выступит престижный чемпионский пояс Александра Усика по версии "WBC", который украинский тяжеловес завоевал в исторической дуэли против Тайсона Фьюри в 2024 году.
STUNNING RING WALK AT THE PYRAMIDS ????— Ring Magazine (@ringmagazine) May 23, 2026
Oleksandr Usyk makes his entrance for the Rico Verhoeven fight ????
Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN ???? pic.twitter.com/zcBGQl9AQq
