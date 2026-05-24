Усик эффектно появился на фоне пирамид в Египте: эпичный выход боксера. ВИДЕО

23 мая 2026 года в Гизе (Египет) запланировано грандиозное боксерское шоу у подножия древних пирамид, получившее официальное название "Glory in Giza".

Ключевым событием этого масштабного спортивного вечера станет противостояние между украинским боксером Александром Усиком и звездным нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

До стартового гонга и начала мегафайта остаются считанные минуты.

Главным трофеем в данном поединке выступит престижный чемпионский пояс Александра Усика по версии "WBC", который украинский тяжеловес завоевал в исторической дуэли против Тайсона Фьюри в 2024 году.