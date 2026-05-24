Усик вышел на бой без главного тренера: кто присутствует в углу ринга?
Ткаченко заменил Егор Голуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Обладатель мировых титулов по версиям "WBC", "WBA" и "IBF" в супертяжелом дивизионе Александр Усик (24-0, 15 КО) проводит поединок против нидерландского представителя кикбоксинга Рико Верхувена (1-0, 1 КО в боксе) без своего тренера Юрия Ткаченко в углу ринга.
Вместо него помогает 39-летнему украинскому боксеру специалист Егор Голуб, а также известный катмен Расс Анбер. Напомним, данное спортивное событие в эти минуты разворачивается в египетской Гизе.
