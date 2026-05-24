Усик вырвал победу у Верховена в 11 раунде техническим нокаутом. ВИДЕО

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
В субботу, 23 мая, у подножия египетских пирамид в Гизе прошёл грандиозный вечер бокса "Glory in Giza", проведение которого стало возможным благодаря содействию саудовского функционера Турки Аль-Шейха.

Центральным противостоянием масштабного шоу стал поединок в супертяжелом дивизионе (свыше 90,7 кг): на ринге сошлись украинский обладатель чемпионских поясов "WBC", "WBA", "IBF" и "The Ring" Александр Усик (24–0, 15 КО) и прославленный нидерландский представитель кикбоксинга Рико Верхувен (1–0, 1 КО).

Невероятно изнурительная и драматичная дуэль завершилась триумфом Александра Усика. После мощной атакующей серии украинца в 11-м раунде рефери в ринге вмешался и зафиксировал досрочную победу, хотя по ходу встречи Верхувен вел на записках судей по очкам.

Благодарен за согласие Усика. Верхувен произнёс эмоциональную речь после поражения
Усик-Верховен: Вас шокируют записки судей на момент остановки боя
"Мои люди сидят в бомбоубежищах. Моя семья". Усик выступил с важным посланием после победы
Mariupol_ua (Мариуполь)
24.05.2026 в 02:29
Саша поздновато затянул с нокаутом, долго подстраивался и таки нашел свой апперкот . Браво! Чемпион есть Чемпион. С Победой
