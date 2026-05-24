Усик вырвал победу у Верховена в 11 раунде техническим нокаутом. ВИДЕО

В субботу, 23 мая, у подножия египетских пирамид в Гизе прошёл грандиозный вечер бокса "Glory in Giza", проведение которого стало возможным благодаря содействию саудовского функционера Турки Аль-Шейха.

Центральным противостоянием масштабного шоу стал поединок в супертяжелом дивизионе (свыше 90,7 кг): на ринге сошлись украинский обладатель чемпионских поясов "WBC", "WBA", "IBF" и "The Ring" Александр Усик (24–0, 15 КО) и прославленный нидерландский представитель кикбоксинга Рико Верхувен (1–0, 1 КО).

Невероятно изнурительная и драматичная дуэль завершилась триумфом Александра Усика. После мощной атакующей серии украинца в 11-м раунде рефери в ринге вмешался и зафиксировал досрочную победу, хотя по ходу встречи Верхувен вел на записках судей по очкам.