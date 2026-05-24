Непобедимый боксер предложил Усику боксировать. Реакция украинца потрясла зал

Непобедимый боксер предложил Усику встретиться с ним.

Во время речи Усика после победы над Рико Верхувеном непобедимый боксер Агит Кабайел вышел на ринг. Он встал лицом к лицу с Александром Усиком и предложил провести бой на стадионе в Германии.

"Я готов", — ответил Усик.

Напомним, что Александр Усик победил Верхувена нокаутом.