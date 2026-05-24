  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Непобедимый боксер предложил Усику боксировать. Реакция украинца потрясла зал
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Непобедимый боксер предложил Усику боксировать. Реакция украинца потрясла зал

Бокс
Обновлено

Усик готов встретиться с Кабайелом

Непобедимый боксер предложил Усику боксировать. Реакция украинца потрясла зал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Непобедимый боксер предложил Усику встретиться с ним.

Во время речи Усика после победы над Рико Верхувеном непобедимый боксер Агит Кабайел вышел на ринг. Он встал лицом к лицу с Александром Усиком и предложил провести бой на стадионе в Германии.

"Я готов", — ответил Усик.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Александр Усик победил Верхувена нокаутом. Видео смотрите на нашем сайте.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Благодарен за согласие Усика. Верхувен произнёс эмоциональную речь после поражения
yellow-arrow
Усик-Верховен: Вас шокируют записки судей на момент остановки боя
yellow-arrow
"Мои люди сидят в бомбоубежищах. Моя семья". Усик выступил с важным посланием после победы
Александр Усик Агит Кабайел
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Lion Killer (Львів)
24.05.2026 в 02:39
Усик показав, що таке українська сила духу. Голандцю респект за бій
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Lion Killer (Львів)
24.05.2026 в 02:39
Усик показав, що таке українська сила духу. Голандцю респект за бій
Ответить
1
1
Mariupol_ua (Мариуполь)
24.05.2026 в 02:35
Ещё один кто хочет прочувствовать нокдаун от Саши, Дюбуа уже получил и не тявкает
Ответить
0
1

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости