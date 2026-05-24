Шоу продолжается! Непобедимый немец вызвал Усика на бой после его победы над Верхувеном
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эпический вечер бокса "Слава в Гизе" завершился тяжелым и драматичным триумфом Александра Усика. Украинский чемпион в довольно противоречивом поединке одержал победу над голландским кикбоксером Рико Верхувеном, нокаутировав соперника в конце 11-го раунда.
Однако шоу на этом не закончилось. Сразу после финального гонга, когда Усик праздновал свою 25-ю победу на профессиональном ринге, в эпицентр событий ворвался непобедимый немецкий супертяжеловес Агит Кабаел (25-0, 17 КО). Он поднялся на ринг и публично вызвал Александра Усика на следующий поединок, воспользовавшись моментом максимального внимания мирового сообщества.
Почти мгновенно на это событие отреагировал глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-аш-Шейх. Главный меценат современного бокса официально подтвердил, что хочет воплотить этот вызов в жизнь.
