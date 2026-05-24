  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Шоу продолжается! Непобедимый немец вызвал Усика на бой после его победы над Верхувеном
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шоу продолжается! Непобедимый немец вызвал Усика на бой после его победы над Верхувеном

Бокс

Может пора завершать?

Шоу продолжается! Непобедимый немец вызвал Усика на бой после его победы над Верхувеном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Эпический вечер бокса "Слава в Гизе" завершился тяжелым и драматичным триумфом Александра Усика. Украинский чемпион в довольно противоречивом поединке одержал победу над голландским кикбоксером Рико Верхувеном, нокаутировав соперника в конце 11-го раунда.

Однако шоу на этом не закончилось. Сразу после финального гонга, когда Усик праздновал свою 25-ю победу на профессиональном ринге, в эпицентр событий ворвался непобедимый немецкий супертяжеловес Агит Кабаел (25-0, 17 КО). Он поднялся на ринг и публично вызвал Александра Усика на следующий поединок, воспользовавшись моментом максимального внимания мирового сообщества.

Почти мгновенно на это событие отреагировал глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-аш-Шейх. Главный меценат современного бокса официально подтвердил, что хочет воплотить этот вызов в жизнь.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Благодарен за согласие Усика. Верхувен произнёс эмоциональную речь после поражения
yellow-arrow
Усик-Верховен: Вас шокируют записки судей на момент остановки боя
yellow-arrow
"Мои люди сидят в бомбоубежищах. Моя семья". Усик выступил с важным посланием после победы
Александр Усик Рико Верхувен
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости