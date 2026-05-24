"Мои люди сидят в бомбоубежищах. Моя семья". Усик выступил с важным посланием после победы

В субботу, 23 мая, у подножия египетских пирамид в Гизе прошёл грандиозный вечер бокса "Glory in Giza". Главным событием стал бой в супертяжелом весе между Александром Усиком (24–0, 15 КО) и нидерландцем Рико Верхувеном (1–0, 1 КО).

В напряжённом и изнурительном поединке победу одержал Усик: после его серии атак в 11-м раунде рефери остановил бой, зафиксировав досрочный триумф украинца. После боя украинский боксер выступил с обращением.