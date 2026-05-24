"Мои люди сидят в бомбоубежищах. Моя семья". Усик выступил с важным посланием после победы

Сразу после боя Усик эмоционально обратился к болельщикам, упомянув сложную ситуацию в Украине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 23 мая, у подножия египетских пирамид в Гизе прошёл грандиозный вечер бокса "Glory in Giza". Главным событием стал бой в супертяжелом весе между Александром Усиком (24–0, 15 КО) и нидерландцем Рико Верхувеном (1–0, 1 КО).

В напряжённом и изнурительном поединке победу одержал Усик: после его серии атак в 11-м раунде рефери остановил бой, зафиксировав досрочный триумф украинца. После боя украинский боксер выступил с обращением.

Спасибо вам большое! Это очень важно для Украины и украинцев. Мои люди сейчас сидят в бомбоубежищах.

Сейчас в Украине, среди моего народа и в моей стране, продолжаются бомбардировки. Мои люди сидят в бомбоубежищах. Моя семья.

Моя дочь отправила мне сообщение: "Папа, я тебя люблю, мне страшно". Я сказал: "О Боже".

Моя семья также в бомбоубежищах. Катерина, ты моя любовь, моя жизнь, моё сердце.

"Этот бой был тяжелым. Это был хороший бой. Я просто боксировал, мой правый апперкот — бах. Спасибо, Боже", — сказал Усик.

