Усик-Верховен: Вас шокируют записки судей на момент остановки боя

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBO, IBF Александр Усик (25-0; 16 КО) в довольно спорном поединке победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена и защитил свои чемпионские титулы.

После остановки поединка в 11 раунде после непонятного решения главного рефери были опубликованы записки трех боковых судей.

Два из них на момент остановки боя давали ничью 95-95, 95-95. Еще один отдавал 96–94 в пользу Верховена.

Усик вырвал победу у Верховена в 11 раунде техническим нокаутом. ВИДЕО

Благодарен за согласие Усика. Верхувен произнёс эмоциональную речь после поражения
"Мои люди сидят в бомбоубежищах. Моя семья". Усик выступил с важным посланием после победы
Непобедимый боксер предложил Усику боксировать. Реакция украинца потрясла зал
Бapceлиниyс
24.05.2026 в 03:03
Судья остановил бой неправильно. Гонг прозвучал и только тогда он начал махать руками. Бой должен был после перерыва продолжаться. Усику явно отскочили. Продажный мир, продажный бокс. Верховен был явно сильнее Шмусиса.
Лекарь (село Дарниця)
24.05.2026 в 02:50
А чого шокують? В чому шок? Редакції, аби хайпу підкинути? Там неозброєним оком було видно, що бій дещо відхилився від сценарію команди Усіка. Нічого дивно немає, я взагалі вважав, що Олександр програє. А тут - майже нічия. Добре все, що добре закінчується. З Перемогою, Олександре.
