Усик-Верховен: Вас шокируют записки судей на момент остановки боя

Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBO, IBF Александр Усик (25-0; 16 КО) в довольно спорном поединке победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена и защитил свои чемпионские титулы.

После остановки поединка в 11 раунде после непонятного решения главного рефери были опубликованы записки трех боковых судей.

Два из них на момент остановки боя давали ничью 95-95, 95-95. Еще один отдавал 96–94 в пользу Верховена.