Благодарен за согласие Усика. Верхувен произнёс эмоциональную речь после поражения

Главное, что гордится боем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Рико Верхувен произнёс эмоциональную речь после поражения.

По словам спортсмена, он хотел добиться до последнего 12-го раунда. При этом, Верхувен гордиться своим выступлением.

"Мне показалось, что бой остановили слишком рано, но в конечном итоге это не мне решать. Я уже был безмерно благодарен за то, что Усик согласился провести этот бой.

Его превосходительство сказал мне, что хочет реванша, но это не мне решать. Посмотрим, что будет дальше.

Я хотел, чтобы рефери позволил мне уйти с честью или добороться до двенадцатого раунда. Мне показалось, что по очкам мы были примерно равны. Я очень благодарен всем, кто пришел. Мы у пирамид! Огромное спасибо.

Я очень горжусь своим выступлением и надеюсь, что мир бокса примет меня как боксера. Я невероятно счастлив быть здесь", - заявил спортсмен.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Александру Усику понадобилось 11 раундов для победы.

Александр Усик Рико Верхувен
Источник:
DAZN
Опубликовал: Владислав Прийменко
Бapceлиниyс
24.05.2026 в 02:59
Этому хитрожопому Усику судьи вечно подсуживают. Всю дорогу. Кто-то мазу за него тянет из сильных мира сего. И это не Бог.
Бapceлиниyс
24.05.2026 в 02:56
Да Рико, судья реальный пдрс, бой остановил неправильно. Гонг уже прозвучал.
