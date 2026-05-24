Благодарен за согласие Усика. Верхувен произнёс эмоциональную речь после поражения

Рико Верхувен произнёс эмоциональную речь после поражения.

По словам спортсмена, он хотел добиться до последнего 12-го раунда. При этом, Верхувен гордиться своим выступлением.

"Мне показалось, что бой остановили слишком рано, но в конечном итоге это не мне решать. Я уже был безмерно благодарен за то, что Усик согласился провести этот бой.

Его превосходительство сказал мне, что хочет реванша, но это не мне решать. Посмотрим, что будет дальше.

Я хотел, чтобы рефери позволил мне уйти с честью или добороться до двенадцатого раунда. Мне показалось, что по очкам мы были примерно равны. Я очень благодарен всем, кто пришел. Мы у пирамид! Огромное спасибо.

Я очень горжусь своим выступлением и надеюсь, что мир бокса примет меня как боксера. Я невероятно счастлив быть здесь", - заявил спортсмен.