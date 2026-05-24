Усик-Верховен: Легендарный Альварес ответил, спас ли рефери украинца
Экспертное мнение Канело
Легендарный мексиканский боксер Сауль Альварес после завершения поединка Усик-Верховен ответил, была ли остановка боя со стороны рефери преждевременной или все было сделано правильно. Его слова цитирует Home of Fight:
"Это было хорошее сражение. Я так не думаю (что рефери рано остановил – прим) – думаю, они спасли Рико от нокаута" – сказал Канело.
Напомним, что в поединке Усик-Верховен рефери остановил поединок за 1 секунду до завершения 11 раунда.
????????Canelo Alvarez says the stoppage in Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven fight WASN’T early:— Home of Fight (@Home_of_Fight) May 24, 2026
“I don’t think [that was early]. They saved Rico from the knockout.”
