Усик-Верховен: Легендарный Альварес ответил, спас ли рефери украинца

Легендарный мексиканский боксер Сауль Альварес после завершения поединка Усик-Верховен ответил, была ли остановка боя со стороны рефери преждевременной или все было сделано правильно. Его слова цитирует Home of Fight:

"Это было хорошее сражение. Я так не думаю (что рефери рано остановил – прим) – думаю, они спасли Рико от нокаута" – сказал Канело.

Напомним, что в поединке Усик-Верховен рефери остановил поединок за 1 секунду до завершения 11 раунда.

