Верховен перебоксировал Усика: Известна статистика ударов скандального поединка
Украинец проиграл, но победил
Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBO, IBF Александр Усик (25-0; 16 КО) в довольно спорном поединке победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена и защитил свои чемпионские титулы.
Стала известна статистика ударов от обоих боксеров. Так, Рико выбросил 508 ударов, в то время как Усик – 499. Из них точными у нидерландца были 113, а у Усика – 112.
По показателю джебов лучше ситуация у Александра (23 против 20), а вот по силовым ударам впереди Верховен (93 против 89).
