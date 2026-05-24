Самый противоречивый бой года: как судья "подарил" Усику победу над Верхувеном и что Александру дальше делать со своей карьерой

UA-Футбол вместе с беттинг-партнером betking освещает поединок Александр Усик - Рико Верховен

39-летний Александр Усик в очень нервном и непростом поединке всё же сумел одолеть Рико Верхувена, защитить свой чемпионский пояс, сохранить ноль в графе поражений и избежать откровенного фиаско, которое уже казалось неизбежным. На фоне далеко не самого уверенного перформанса особенно остро встаёт вопрос о том, как украинцу грамотно выстроить финальную часть своей карьеры и когда именно стоит повесить перчатки на гвоздь. Попробуем разобраться в этих вопросах.

Усик — Верхувен: ограбление голландца и худший бой в профессиональной карьере украинца

Итак, Александр Усик провёл свой очередной поединок в супертяжёлом весе. На этот раз на фоне легендарных египетских пирамид ему противостоял именитый голландский кикбоксёр Рико Верхувен, который, как казалось до боя, получил ничем не оправданный золотой билет — он только-только ворвался в большой бокс после смены дисциплины и сразу же получил шанс провести титульный бой за звание чемпиона мира. Однако, как оказалось, Рико абсолютно заслуживал этого шанса и, чего уж греха таить, в определённой степени заслуживал и победы над именитым соперником…

Уже с первых минут поединка Рико начал удивлять боксёрский мир — в первых десяти раундах мы, затаив дыхание от тотального шока, наблюдали, как лучший супертяжеловес современности едва ли не убегает от кикбоксера, проводившего всего лишь второй бой на профессиональном ринге. К концу десятого раунда независимый эксперт Майк Коппинджер насчитал ощутимое преимущество в шесть очков в пользу Верхувена. То есть, если отталкиваться от такого расклада, Усика могла спасти либо досрочная остановка боя в его пользу, либо крайне лояльные оценки официальных судей.

Верхувен превосходил Усика в темпе, манёвренности и мощи, но самым удивительным было наблюдать за тем, как Александр — боец с одним из самых высоких боксёрских IQ в истории — проигрывает тактически и просто не может переломить ход поединка.

Однако ближе к чемпионским раундам всё же стало заметно, что Верхувен, предложивший очень высокий темп, начал пропускать удары именно из-за усталости. Сориентировавшись, в 11-м раунде Усик пошёл ва-банк: точно бил с удобной дистанции, и Рико, пропустив пару прямых попаданий, оказался в нокдауне. На тот момент до гонга оставалось около 20 секунд. Голландец поднялся, вернулся в бой, но Усик понял — это последний шанс спасти поединок, поэтому бросился добивать соперника. Тот пропустил ещё несколько чистых ударов, поплыл и закономерно ушёл в глухую оборону у канатов. И тут прозвучал гонг… а рефери остановил бой. В этот момент, наверное, даже болельщики, которые яростно поддерживали украинца, в один голос закричали: "Судья, что ты делаешь?"

Спас репутацию бокса: разбираем неоднозначное решение рефери

Если отбросить в сторону патриотические чувства и симпатию к Усику, стоит признать: эта остановка боя была не просто ужасной — она выглядела откровенно преступной, учитывая, что гонг уже прозвучал, а значит, у Верхувена была законная возможность хотя бы немного восстановиться перед финальным раундом и, как следствие, попытаться продержаться последние три минуты, после чего потенциально победить по очкам.

При этом в момент остановки кикбоксёр оставался на ногах, хотя и явно находился на грани. В официальном протоколе боя остановка датирована последней секундой 11-го раунда. Хотя на видеоповторах отчётливо слышен звук гонга ещё до того, как рефери встал между бойцами. После такого решения даже не было смысла заходить в комментарии ведущих боксёрских пабликов. Там победу Усика фанаты моментально окрестили несправедливой, а спорное решение судьи объясняли попыткой спасти честь местного чемпиона и бокса в целом.

И хотя Усик, проводивший откровенно слабый бой, вполне возможно, сумел бы дожать Верхувена в 12-м раунде за счёт опыта и класса, Рико всё же должен был получить возможность хотя бы выйти на этот раунд. В конце концов, если бы здоровье голландца действительно находилось под угрозой, то во время перерыва члены его команды наверняка бы это заметили и сами выбросили белое полотенце.

"Конечно, я не понимаю этой остановки. Я уверен, что она была преждевременной. И рефери знал, что раунд заканчивается. Он видел, что я защищался, но всё равно решил остановить поединок", — разочарованно прокомментировал финал боя Верхувен.

Кто следующий: какие варианты есть для последних боёв в карьере Усика

По горячим следам сложно определить причины такого неуверенного выступления Усика, однако, вероятно, свою роль сыграла банальная недооценка соперника. Всё-таки почти никто не мог ожидать, что кикбоксёр Верхувен покажет настолько качественный бокс и реально приблизится к главной сенсации десятилетия в единоборствах.

И хотя Турки Аль аш-Шейх после боя заявил, что хотел бы увидеть реванш, сам Усик о своём будущем говорил неохотно и больше шутил, однако одно кажется очевидным: встреться эти двое в ринге ещё раз — Усик сделал бы выводы и всё же реализовал своё преимущество в классе и опыте. Элемент неожиданности, которым Рико удивил всех нас — и особенно самого Усика — способен сработать только однажды. Нет сомнений, что такой реванш Усик забрал бы уже без подобных нервов. Так есть ли в нём смысл?

Кроме того, вполне ожидаемо после боя в ринг поднялся и Агит Кабайел, который уже давно охотится за поединком с украинцем. Его боксёрские качества действительно вызывают уважение. Да и сам Усик заявил о готовности принять вызов, однако медийность немца всё ещё оставляет желать лучшего, поэтому возникают сомнения, что Александр выберет именно его в качестве одного из своих прощальных соперников. А к этому выбору Усик наверняка подойдёт максимально тщательно.

Ему уже 39 лет, и он сам отмечал, что после боя с Верхувеном рассчитывает провести ещё 2–3 поединка перед тем, как окончательно повесить перчатки на гвоздь. Более того, по его словам, этот грустный для нашего спорта момент уже совсем близко:

"Да, конечно, я наслаждаюсь каждым моментом перед завершением карьеры. Несколько дней назад я даже подумал: вот дата, когда я уйду. Я уже размышлял над тем, как именно скажу об этом, какие слова подберу. Слушайте, это уже близко".

Так кто же при таком раскладе может войти в число последних соперников украинца? Несколько месяцев назад наш боксёр поделился, что стремится в 2026 году завоевать свой четвёртый титул абсолютного чемпиона мира. А это означает потенциальный бой с Дюбуа, который сейчас владеет титулом WBO в хевивейте. Однако трилогия с Даниэлем не выглядит особенно сильной медийной историей, ведь британец — уже давно пройденный этап.

Вполне возможно, что Усик попытается потянуть время перед потенциальной зарубой вышеупомянутого Кабайела с Дюбуа, а затем, в случае победы первого, даст ему обещанный на египетском ринге поединок.

Ну а что выглядит куда более очевидным — так это выбор соперника для прощального боя. Разумеется, им должен стать только Тайсон Фьюри — самый принципиальный соперник украинца на протяжении всей его карьеры.

Перед первым боем с ним Усик даже сказал: "Я готовился к этому поединку всю свою жизнь". А помните, сколько Александр бегал за ним в попытках договориться о бое? А эти эпичные "прогревы" аудитории, когда даже скромный и дисциплинированный Усик не выдерживал эмоционального напряжения и дерзко отвечал "Цыганскому королю" на совместных пресс-мероприятиях…

Ну и что уже говорить непосредственно об их противостояниях: высочайший уровень бокса, интрига и, конечно же, сумасшедшие гонорары. А учитывая намёки обоих бойцов на трилогию, вопрос прощального поединка в карьере украинца, похоже, уже практически снят.

Это было бы действительно легендарно. Так же легендарно, как и вся карьера Усика.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.