  Усик-Верховен: Известный инсайдер говорит, что у украинца украли нокаут
Усик-Верховен: Известный инсайдер говорит, что у украинца украли нокаут

Усик-Верховен: Известный инсайдер говорит, что у украинца украли нокаут

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Авторитетный боксерский инсайдер Майк Копинджер обвинил рефери поединка Усик-Верховен в непонятном решении остановить бой украинца и голландца за одну секунду до завершения 11 раунда.

"Рико заслужил шанс уйти на щите, ведь явно лидировал на записках судей (двое судей давали ничью, один – победу Верховена – прим). А у Усика украли вероятный чистый нокаут в 12-м раунде.

Вместо этого – очередной ненужный скандал в боксе после великолепного боя" – написал Майк на своей официальной странице в Твиттер.

