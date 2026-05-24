Усик-Верховен: Известный инсайдер говорит, что у украинца украли нокаут
Спорный вопрос
Авторитетный боксерский инсайдер Майк Копинджер обвинил рефери поединка Усик-Верховен в непонятном решении остановить бой украинца и голландца за одну секунду до завершения 11 раунда.
"Рико заслужил шанс уйти на щите, ведь явно лидировал на записках судей (двое судей давали ничью, один – победу Верховена – прим). А у Усика украли вероятный чистый нокаут в 12-м раунде.
Вместо этого – очередной ненужный скандал в боксе после великолепного боя" – написал Майк на своей официальной странице в Твиттер.
