Официально: Верховен подал протест на исход боя против Усика

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен после проигранного поединка против украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика на своей официальной странице в Instagram сообщил, что подал протест на исход боя.

"Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт. Правила имеют смысл только тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно" – написал Рико.

Скорее всего, команда голландца будет оспаривать решение рефери остановить поединок в конце 11 раунда, однако вероятность положительного вердикта боксерской фемиды по этому делу очень низка.