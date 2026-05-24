Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Верховен подал протест на исход боя против Усика
Абсолютно проигрышное дело
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Нидерландский кикбоксер Рико Верховен после проигранного поединка против украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика на своей официальной странице в Instagram сообщил, что подал протест на исход боя.
"Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт. Правила имеют смысл только тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно" – написал Рико.
Скорее всего, команда голландца будет оспаривать решение рефери остановить поединок в конце 11 раунда, однако вероятность положительного вердикта боксерской фемиды по этому делу очень низка.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Усик-Верховен: Вас шокируют записки судей на момент остановки боя
- Александр Усик – Рико Верховен: Текстовая онлайн-трансляция главного поединка мая
- Александр Усик – Рико Верховен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя
- Усик одолел Верхувена
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини
- Самая сексуальная звезда автоспорта засветила формы, которые принесли ей миллионы на OnlyFans