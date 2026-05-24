Даже гонг уже прозвучал… Верховен подробно прокомментировал ситуацию с остановкой боя против Усика

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен прокомментировал решение рефери остановить сражение против Александра Усика в конце 11 раунда. Его слова цитирует BoxingNews:

– Люди в соцсетях просто свирепствуют из-за этой остановки. Фанаты, пресса, люди в рингсайде были очень удивлены, что сражение прекратили. Насколько сильно ты был потрясен в конце этого 11-го раунда?

– Да, мне открыли счет. Это был хороший отсчет, отсчета до восьми я действительно нуждался. Но в тот момент я услышал щелчок (сигнал о последних 10 секундах раунда) и подумал: "Окей, бл*дь, соберись. Осталось секунд 10. Надо просто продолжать двигаться, держим руки вверху и, черт возьми, блокируем эти удары". И мне кажется именно это я и делал!

Поэтому, когда рефери вмешался, я не был каким-то "поплывшим" или что-нибудь в этом роде. Я смотрел прямо на него и так: "Чувак, почему ты останавливаешь? Мы ведь почти достояли". Это не имело для меня никакого смысла.

А теперь становится понятно, что даже гонг уже раздался. И рефери должен это учесть. Конечно, ошибки случаются, но теперь, оглядываясь назад, рефери должен признать свою ошибку, пересмотреть момент и сказать: "Окей, или мы признаем бой несостоявшимся, или смотрим на судейские записки". А я уверен, что по запискам я побеждал.