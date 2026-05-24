Шок, камбэк и скандал?! Верхувен разгромил Усика, но один удар украинца изменил все. ВИДЕО
Анализируем сумасшедшую победу украинца
Александр Усик провел один из самых тяжелых и в то же время самых ярких поединков в своей карьере. Его соперником стал звездный чемпион Glory Рико Верхувен, который имел колоссальное преимущество в габаритах — голландец оказался тяжелее украинца целых 12 килограммов.
С первых секунд боя Верхувен захватил инициативу, действовал первым номером и буквально зажимал Усика у канатов. Перед началом так называемых "чемпионских раундов" стало понятно: спасти Усика может исключительно досрочная остановка и чистый нокаут.
Историческая развязка наступила в 11-м раунде, когда у Верхувена начали заканчиваться силы. Как Усику удалось идеально рассчитать момент? Что это было целых 10 раундов – тактика Александра или подготовка Рико? Можно ли говорить о предвзятости судей и т.д.? Разбираемся в нашем новом видео – с вас лайк, подписка и комментарий!
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
