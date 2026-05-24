Бывший промоутер Усика отдал победу Верховену

Александр Красюк, бывший промоутер украинского супертяжа Александра Усика прокомментировал результат боя своего экс-подопечного против голландца Рико Верховена.

"Надо отдать должное Рико – мы действительно ожидали, что он победит. Но ряд сумасшедших стечений обстоятельств в сочетании с плохой планировкой выносливости на чемпионские раунды сыграл с ним жестокую шутку.

Однако я уверен, что бокс получил нового любимого героя.

Какой лев. Какое сердце. Какая харизма. Настоящий мастер.

Факты:

– Усик проигрывал по очкам до 11-го раунда. По моим оценкам, он выиграл всего три раунда.

– Судьи у ринга едва могли поверить в то, что видели, и все равно продолжали засчитывать проигранные раунды Усику.

– Рефери не услышал гонг. Можно только предположить, что гонг звучит иначе в пустыне.

– Рико исчерпал силы и сильно пострадал. Возможно, рефери действительно поступил правильно, не позволив провести 12-й раунд.

– Усик победил – без сомнений. Он "поцелован" Богом"