Бывший промоутер Усика отдал победу Верховену

Бывший промоутер Усика отдал победу Верховену

Александр Красюк, бывший промоутер украинского супертяжа Александра Усика прокомментировал результат боя своего экс-подопечного против голландца Рико Верховена.

"Надо отдать должное Рико – мы действительно ожидали, что он победит. Но ряд сумасшедших стечений обстоятельств в сочетании с плохой планировкой выносливости на чемпионские раунды сыграл с ним жестокую шутку.

Однако я уверен, что бокс получил нового любимого героя.

Какой лев. Какое сердце. Какая харизма. Настоящий мастер.

Факты:

– Усик проигрывал по очкам до 11-го раунда. По моим оценкам, он выиграл всего три раунда.

– Судьи у ринга едва могли поверить в то, что видели, и все равно продолжали засчитывать проигранные раунды Усику.

– Рефери не услышал гонг. Можно только предположить, что гонг звучит иначе в пустыне.

– Рико исчерпал силы и сильно пострадал. Возможно, рефери действительно поступил правильно, не позволив провести 12-й раунд.

– Усик победил – без сомнений. Он "поцелован" Богом"

Опубликовал: Андрей Хижняк
avatar
Бapceлиниyс
24.05.2026 в 14:40
Почти всё правильно Красюк сказал. Только дело не в выносливости, а в правильном плане действий на ринге на эти два последних раунда, который должен был исходить от тренеров в уши и сознание Верховена по ходу боя. Усит тоже уже был порядочно измотан... но аперкот на опыте и классе прошёл. А дальше продажный судейка помог. По сути Верховен победил Усика, но это бокс, один мощный и точный удар и всё, суши вёсла.
