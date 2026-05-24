Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший промоутер Усика отдал победу Верховену
Интересная экспертиза
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Александр Красюк, бывший промоутер украинского супертяжа Александра Усика прокомментировал результат боя своего экс-подопечного против голландца Рико Верховена.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
"Надо отдать должное Рико – мы действительно ожидали, что он победит. Но ряд сумасшедших стечений обстоятельств в сочетании с плохой планировкой выносливости на чемпионские раунды сыграл с ним жестокую шутку.
Однако я уверен, что бокс получил нового любимого героя.
Какой лев. Какое сердце. Какая харизма. Настоящий мастер.
Факты:
– Усик проигрывал по очкам до 11-го раунда. По моим оценкам, он выиграл всего три раунда.
– Судьи у ринга едва могли поверить в то, что видели, и все равно продолжали засчитывать проигранные раунды Усику.
– Рефери не услышал гонг. Можно только предположить, что гонг звучит иначе в пустыне.
– Рико исчерпал силы и сильно пострадал. Возможно, рефери действительно поступил правильно, не позволив провести 12-й раунд.
– Усик победил – без сомнений. Он "поцелован" Богом"
Популярное сейчас
- Самый противоречивый бой года: как судья "подарил" Усику победу над Верхувеном и что Александру дальше делать со своей карьерой
- Верховен перебоксировал Усика: Известна статистика ударов скандального поединка
- Усик-Верховен: Легендарный Альварес ответил, спас ли рефери украинца
- Непобедимый боксер предложил Усику боксировать. Реакция украинца потрясла зал
- Слишком хороша для футбольной формы. Как секс-бомба из женского Вест Хэма взбудоражила всю Англию
- Самая сексуальная звезда автоспорта засветила формы, которые принесли ей миллионы на OnlyFans
Комментарии 1