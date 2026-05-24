"Плохая остановка": Аль аш-Шейх разнес рефери поединка Усика и назвал следующего соперника украинца

Глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх прокомментировал победу Александра Усика над Рико Верхувеном.

Бой состоялся 24 мая в Египте и завершился победой украинца нокаутом в 11-м раунде.

Аль аш-Шейх считает, что рефери поспешил с остановкой:

"Это была плохая остановка. Рико заслуживал того, чтобы продолжить бой. Усик доминировал в конце, но рефери должен был дать возможность довести поединок до конца".

Также он заявил, что следующим соперником Усика может стать Агит Кабайел:

"Мы хотим провести бой Александра с Агитом на стадионе в Германии, а затем организовать реванш с Рико".

Кроме этого, Аль аш-Шейх сообщил о планах провести еще два поединка с участием Верхувена.