Гениальная тактика или везение? Разбор сумасшедшего камбэка Усика в 11-м раунде

Это было на грани катастрофы! Александр Усик прошел через самое тяжелое испытание в своей карьере.

освещает поединок Александр Усик - Рико Верховен

Против него вышел звездный чемпион Glory Рико Верхувен с колоссальным преимуществом в 12 килограммов.

Голландец 10 раундов буквально уничтожал и прижимал украинца к канатам. Казалось, Усика спасет только чудо... И оно произошло в 11-м раунде!

В этом выпуске разбираем сумасшедшую развязку исторического боя:

Гениальный просчет или везение: как Усик поймал момент, когда у Верхувена закончились силы?

10 раундов доминирования Рико – хитрая тактика Александра или полный провал подготовки?

Судейские записи: действительно ли была предвзятость по отношению к нидерландцу?

