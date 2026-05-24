В WBC готовы дать Верхувену реванш с Усиком, но есть условие

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что готов санкционировать реванш между Александром Усиком и Рико Верхувеном за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

В ночь на 24 мая Усик победил Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде и защитил пояса WBA, WBC, IBF и The Ring.

Несмотря на поражение, Сулейман высоко оценил выступление нидерландца:

"Рико точно попадет в рейтинг WBC. И он заслуживает снова биться за титул чемпиона мира".

Впрочем, президент WBC подчеркнул, что следующим соперником украинца должен стать обязательный претендент Агит Кабайел. В случае отказа от этого поединка Усик может лишиться титула WBC.

Также на украинца ожидают претенденты по другим линиям – Моисей Итаума (WBA) и Фрэнк Санчес (IBF).

Сам Усик ранее заявил, что планирует провести еще два боя перед завершением карьеры.

Источник:
Pro Boxing Fans
Опубликовал: Александр Кузнецов
