  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. "Еще два-три удара – и неизвестно, что с головой": Усик жестко ответил на протест Верхувена
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Еще два-три удара – и неизвестно, что с головой": Усик жестко ответил на протест Верхувена

Бокс

Александр Усик отреагировал на критику остановки боя

"Еще два-три удара – и неизвестно, что с головой": Усик жестко ответил на протест Верхувена

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Усик прокомментировал протест Рико Верхувена после поражения в чемпионском бою.

"Смотрите, это просто разговоры в никуда. Еще бы два-три удара – и неизвестно, что стало бы с головой.

Рефери – человек, поставленный в ринг, чтобы боец получил как можно меньше вреда. Он принимает решение. Видит со стороны: тот не отвечает, закрылся в блок и ждет. Один, второй, третий удар.

Бывают ситуации, когда не останавливали, не останавливали – парень выходит с ринга, головокружение, падает, везут в больницу – через несколько часов умирает. Здесь количество ударов накапливается, и в какой-то момент всё может случиться. Что оспаривать? Как мы вернемся? Никак.

Это на два дня разговоров – какой я был, мол, не такой, как всегда. Оцениваем же из того, что видели до этого и сейчас.

В моем психологическом портрете есть такой момент: лучше некрасиво победить, чем красиво проиграть. Где-то что-то не получалось. Я не плыл. Для меня "плыл" – это когда прилетает и расфокус. Синяки – нормально, мы же не в "цу-е-фа" играли", – сказал Усик.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
В WBC готовы дать Верхувену реванш с Усиком, но есть условие
yellow-arrow
Гениальная тактика или везение? Разбор сумасшедшего камбэка Усика в 11-м раунде
yellow-arrow
"Плохая остановка": Аль аш-Шейх разнес рефери поединка Усика и назвал следующего соперника украинца
Александр Усик Бокс Рико Верхувен
Источник:
ТСН
Опубликовал: Александр Кузнецов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости