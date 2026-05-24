"Еще два-три удара – и неизвестно, что с головой": Усик жестко ответил на протест Верхувена

Александр Усик прокомментировал протест Рико Верхувена после поражения в чемпионском бою.

"Смотрите, это просто разговоры в никуда. Еще бы два-три удара – и неизвестно, что стало бы с головой.

Рефери – человек, поставленный в ринг, чтобы боец получил как можно меньше вреда. Он принимает решение. Видит со стороны: тот не отвечает, закрылся в блок и ждет. Один, второй, третий удар.

Бывают ситуации, когда не останавливали, не останавливали – парень выходит с ринга, головокружение, падает, везут в больницу – через несколько часов умирает. Здесь количество ударов накапливается, и в какой-то момент всё может случиться. Что оспаривать? Как мы вернемся? Никак.

Это на два дня разговоров – какой я был, мол, не такой, как всегда. Оцениваем же из того, что видели до этого и сейчас.

В моем психологическом портрете есть такой момент: лучше некрасиво победить, чем красиво проиграть. Где-то что-то не получалось. Я не плыл. Для меня "плыл" – это когда прилетает и расфокус. Синяки – нормально, мы же не в "цу-е-фа" играли", – сказал Усик.