Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Что это за хрень? Бокс не любит чужаков": чемпион UFC разнес рефери боя Усик – Верхувен
Аспиналл назвал остановку поединка Усика против Верхувена ограблением
Getty Images / Global Images Ukraine
Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл раскритиковал остановку боя за титул WBC в супертяжелом весе между Александром Усиком и Рико Верхувеном.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
"Им даже не дали дотянуть до конца раунда. Это чертово ограбление. Что это за хрень?
Бокс просто не хочет, чтобы побеждал кто-то со стороны, вот и всё. Им нужны боксеры с классическим любительским бэкграундом: олимпийская медаль, переход в профессионалы, идеальный рекорд. Представителей других видов единоборств они не любят", – сказал Аспиналл.
Популярное сейчас
- ЛНЗ – серебряный призер, Кудровка будет играть переходные матчи, а Пономаренко – лучший бомбардир. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2025/26
- Шок, камбэк и скандал?! Верхувен разгромил Усика, но один удар украинца изменил все. ВИДЕО
- Ярмоленко принял решение о своем будущем: в Динамо сделали заявление
- Александр Усик – Рико Верховен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя
- Слишком хороша для футбольной формы. Как секс-бомба из женского Вест Хэма взбудоражила всю Англию
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини