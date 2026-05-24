"Что это за хрень? Бокс не любит чужаков": чемпион UFC разнес рефери боя Усик – Верхувен

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл раскритиковал остановку боя за титул WBC в супертяжелом весе между Александром Усиком и Рико Верхувеном.

"Им даже не дали дотянуть до конца раунда. Это чертово ограбление. Что это за хрень?

Бокс просто не хочет, чтобы побеждал кто-то со стороны, вот и всё. Им нужны боксеры с классическим любительским бэкграундом: олимпийская медаль, переход в профессионалы, идеальный рекорд. Представителей других видов единоборств они не любят", – сказал Аспиналл.