  4. "Что это за хрень? Бокс не любит чужаков": чемпион UFC разнес рефери боя Усик – Верхувен
"Что это за хрень? Бокс не любит чужаков": чемпион UFC разнес рефери боя Усик – Верхувен

Аспиналл назвал остановку поединка Усика против Верхувена ограблением

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл раскритиковал остановку боя за титул WBC в супертяжелом весе между Александром Усиком и Рико Верхувеном.

"Им даже не дали дотянуть до конца раунда. Это чертово ограбление. Что это за хрень?

Бокс просто не хочет, чтобы побеждал кто-то со стороны, вот и всё. Им нужны боксеры с классическим любительским бэкграундом: олимпийская медаль, переход в профессионалы, идеальный рекорд. Представителей других видов единоборств они не любят", – сказал Аспиналл.

В WBC готовы дать Верхувену реванш с Усиком, но есть условие
Гениальная тактика или везение? Разбор сумасшедшего камбэка Усика в 11-м раунде
"Еще два-три удара – и неизвестно, что с головой": Усик жестко ответил на протест Верхувена
Источник:
Ютуб-канал Тома Аспиналла
Опубликовал: Александр Кузнецов
