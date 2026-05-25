Бывший промоутер Усика советует чемпиону завершить карьеру

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Александр Красюк, бывший промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика посоветовал своему экс-подопечному завершить профессиональную карьеру. Его слова цитирует Boxing King Media:

— Дальше может быть бой Агита Кабаела, я также слышал, как Фрэнк Уоррен, Эдди Хирн и Турки Аль-Аш-Шейх говорили о возможном поединке с Деонтеем Уайлдером в Стамбуле. И третий вариант – реванш из Дюбуа. Какой из трех вариантов ты бы ему посоветовал?

— Брат, скажу тебе честно: если бы я был тем, кто дает ему советы, его последующими соперниками должны стать его жена Екатерина, дочь Мария, дочь Лиза, его сыновья — его семья. Ему нужно заниматься семьей, возможно своими бизнес-делами. Вот о чем он должен заботиться сейчас.

Ему нужно остановиться. Лучше уйти часом раньше, чем на две минуты позже. К сожалению, это верно. И это касается не только бокса – это касается всего. Тебя, меня, каждого из нас.

Нереально заработать все средства мира. Невозможно победить всех бойцов мира. Но это решение нужно принять. И для такого мужчины, как Усик — находящегося на пике, на вершине, до сих пор непобежденного — уйти сейчас очень тяжело.

Но нужно думать о будущем. Поэтому от всей души я желаю ему завершить карьеру на пике и остаться в памяти поколений как один из самых выдающихся боксеров всех времен.

— Но не могло ли быть так, что соперник просто был столь велик? Его руки были такими длинными, стиль – столь неудобным. Он постоянно двигался вот так, бил размашистыми хуками. Может быть, дело было именно в стиле? Усик просто не знал, как работать против такого стиля, и ему понадобилось больше времени, чтобы приспособиться. Может быть, причина в этом?

— Помнишь, после боя Усик подошел в угол и сказал: "Тренер…" Он признал его уровень. Признал очень высокий боксерский IQ тренера. И я тоже должен это признать. Я снимаю шляпу перед Питером Фьюри. Идеальная работа. Невероятно.

