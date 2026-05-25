Усик – о гонораре за бой с Верховеном: Все мы считаем чужое и очень сильно прячем свое
Высокая философия не всегда ясна
Украинский супертяж, чемпион мира Александр Усик прокомментировал слухи о том, что его гонорар за бой с Верховеном составил 100 миллионов долларов. Его слова цитирует ТСН:
"Удивляет, когда считают мои гонорары. Я прям кайфую – там 100 млн. Я, как человек, немного изучающий бизнес и все остальное, не могу себе понять, откуда сгенерировали 100 лямов? С чего? Думаю: "Блин, ну если 100 лямов будет – это будет хорошо".
А когда ты говоришь: "Так иди к нам, в окоп или в армейку и тоже столько будешь зарабатывать". Миллионеры. А проходит два-три дня – приехал. Сзади коричневое, спереди желтое и такое: "Да я не хочу денег". Все.
Как говорится: "100 листов ляшку жгут". Все мы считаем чужое и очень сильно прячем свое. И я смотрю на это как на клинику" – сказал Усик.
