Утратил главное преимущество… Промоутер раскритиковал Усика за лишний вес

Александр Красюк, бывший промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика прокомментировал ситуацию с рекордным весом своего экс-подопечного в бою против Рико Верховена. Его слова цитирует Boxing King Media:

"Если я прокомментирую это, то дам себе массу критики. Но впоследствии мы не становимся моложе. Усик не выглядел свежим. Мы никогда не знаем – ты можешь заболеть, получить травму, устать психологически или физически. В любом случае твой вес может увеличиться. Но Усик был с наибольшим весом, в котором я его видел.

Но заметили ли вы тенденцию в предыдущем бою с Дюбуа и в этом поединке с Рико? Количество шагов, которые он предпринимает в ринге, существенно сократилось. Так что Усик не пользуется своим лучшим преимуществом – футворком. Но он больше концентрируется на более тяжелых ударах, когда упирается ногами в пол, чтобы в его кулаках было больше мощности" – сказал Красюк.

Бывший промоутер Усика советует чемпиону завершить карьеру

