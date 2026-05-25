Егор Голуб рассказал, почему Юрия Ткаченко не было в углу Усика

Украинский тренер Егор Голуб подтвердил, что он готовил Усика к бою с Верховеном, а также рассказал, почему Юрий Ткаченко не присутствовал в углу украинца.

"За последние годы моя страница стала скорее платформой для добрых дел, которые мы вместе с вами делаем, чем чем-то личным. Я редко что-то пишу, но сегодня просто хочется подвести определенную черту:

Могу подтвердить, что последние 11 недель я помогал Александру готовиться к поединку против Рико, выполняя обязанности главного тренера.

Да, это был тяжелый бой и, да, есть вещи, которые нужно проанализировать. Для меня, как тренера, главное — победа, а вот оправдывать ожидания людей относительно того, что этот поединок должен был быть проходным, я не собираюсь. Тем более что большинство, скорее всего, видели Верхувена максимум по нарезкам на YouTube. В общем, Рико — крепкий и душевный боец, который действительно отлично подготовился со своим тренерским штабом. Здесь я могу только выразить уважение.

На вопрос "где Юрий Иванович?", который в основном задают боты и непонятные люди с закрытыми страницами, я отвечу очень просто: последние полгода, когда меня почти не было дома, Юрий Иванович начал помогать и тренировать моих ребят в Киеве. Он мой тренер, он абсолютный чемпион мира, он человек и специалист, которого я очень уважаю, и только у него есть ответ на вопрос, почему на этот раз в лагере с Александром работал я. Все остальные "мнения" от людей, которые никакого отношения к команде не имеют, я бы вам не советовал принимать во внимание.

Также откровенно скажу, что за последние годы я привык к давлению и многим негативным вещам: к людям и "коллегам", которые за спиной говорят, что я ничего не стою как тренер и боксеры все выигрывают сами, к тому, что я — "кум Усика" (если что, это неправда) и мне "все падает с неба на голову", к тому, что люди могут звонить по телефону и называть "братом", а позже тратить свое свободное время (которого, очевидно, стало много) на негативные комментарии и лайки под постами. Да, к сожалению, так устроено наше общество.

Хочу поблагодарить очень крутую команду, которая приняла меня и помогла дебютировать на самом высоком уровне, хочу поблагодарить всех близких, которые поддерживают и действительно рядом, хочу поблагодарить Сашу за жизненную мудрость и возможность поработать с лучшим боксером в истории.

I am ready to fight."