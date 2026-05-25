"Только один человек может оценить ситуацию". Президент WBC прокомментировал остановку боя Усик — Верхувен

Президент WBC Маурисио Сулейман отреагировал на критику действий рефери в бою между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном.

Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

"Лишь один человек может видеть глаза бойца. Лишь один человек может оценить ситуацию. Очень легко судить издалека, смотря по телевизору или с разных ракурсов, если учитывать происходящую драму. Но рефери обязан остановить бой, даже если это всего за одну секунду до конца раунда или всего боя, как было в случае с Хулио Сезаром Чавесом и Мелдриком Тейлором. Жизнь боксёра – в руках рефери. Потому я поддерживаю Марка Лайсона. Очень горжусь им, и то, что он увидел, заставило его остановить поединок", – сказал Сулейман в интервью на YouTube-канале iFL TV.