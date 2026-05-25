Маурисио Сулейман: Готовы санкционировать реванш между Усиком и Верхувеном
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил готовность санкционировать реванш между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном за титул чемпиона WBC в супертяжёлом весе.
Противостояние Усика и Верхувена прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде, что вызвало волну критики и возмущения среди фанатов и боксёров.
"Готовы ли в WBC санкционировать реванш между Усиком и Верхувеном? Абсолютно, да. Но Кабайел — обязательный претендент. Рико точно попадёт в рейтинг WBC. И он заслуживает снова драться за титул чемпиона мира. Кабайел следующий соперник Усика", — сказал Сулейман в интервью на YouTube-канала Pro Boxing Fans.
