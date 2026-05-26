Голова держит. Усик высказался о защите Верхувена
В целом, неплохо
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) рассказал о том, как голландский кикбоксер Рико Верховен (1-1, 1 КО в боксе) выдерживает удары.
– Есть ли принципиальная разница между боксом с чистым боксером и с таким, как Рико?
– Есть принципиальная разница в том, что ты знаешь. От боксера ожидаешь каких-то действий, потому что ты делал... И правая, и левая рука, и движение, а здесь ты работаешь от того, что видишь конкретно в этом (поединке).
И я же говорю, что перед тем, как мы готовимся, у нас есть аналитическая команда, которая разбирает поединки. То есть есть нарезка видео, которые мы постоянно смотрим и отрабатываем какие-то комбинации под соперников.
И все-таки с "терпелкой" у него все хорошо, голова держится. Мы в боксерском сообществе говорим, я говорю, что у него такая броня в четыре пальца именно. Ты нормально бьешь, а он как будто такой: раз – глаза фух [развел в разные стороны], а потом раз – на место. Я бум, они так: ух (демонстрирует жест руками в разные стороны – прим.), оп – на место. Ты такой: "Нормально держится парень", – сказал Усик.
Напомним, что Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.
