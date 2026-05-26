Украинский эксчемпион уверен, что Ломаченко без проблем одолеет Наваррете

Эксчемпион мира по боксу Виктор Постол поделился своими мыслями по поводу возможного возвращения на ринг Василия Ломаченко.

"Видел в сети, что Василий возвращается и если он это выбрал, то почему бы и нет? Он хочет снова себя показать, порадовать зрителей. Если его оппонентом будет Наваррете – Василий справится без проблем. А вот если это будет Дэвис, то уже немного посложнее. Шансы где-то 50/50.

Если Ломаченко за эти два года не поддерживал форму, это действительно скажется и Василию будет очень тяжело. А если он находился в кондициях и выйдет с топовым боксером – Василий немного потеряет" – сказал Виктор.