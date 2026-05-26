Инсайдер: Лагерь Усика был непрерывной вечеринкой без какой-либо четкой рутины

Известный боксерский инсайдер Джулиус Джулианис рассказал, что знает о тренировочном лагере украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика перед его поединком против Рико Верховена.

"По небольшому расследованию, которое я провел вчера и этим утром, я обнаружил, что тренер Усика из предыдущих семи боев (Ткаченко – прим) не участвовал в этом тренировочном лагере (и не был на поединке) и что лагерь Усика был "непрерывной вечеринкой без всякой рутины".

С учетом сказанного, поздравляю Рико Верховена, который отнесся к бою так, как и должен - тренировался больше и лучше, чем когда-либо, потому что это был бой его жизни. Он уже заработал больше денег, чем за всю свою карьеру вместе, а теперь получит еще больше денег в двух боях" – написал Джулиус на своей странице в Твиттер.