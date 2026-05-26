Промоутер Кабаела – о реванше Усик-Верховен: Мы этого не позволим
Довольно четкая позиция
Фрэнк Уоррен, промоутер временного чемпиона мира по версии WBC Агита Кабаела заявил, что их команда будет настаивать на организации боя немца против украинского чемпиона Александра Усика. Его слова цитирует SkySports:
"Кабаел победил всех, кого ставили против него. Он настоящий профессионал, приятный парень, умеющий бороться. Агит заслуживает первое место в рейтинге, он уже давно его занимает.
Говорят о возможном реванше Усика и Рико. Мы этого не разрешим. Усик находится здесь достаточно долго, и Кабайел хочет получить свой момент. Мы будем продвигать их сражение в WBC. Надеюсь, что мы организуем этот поединок осенью. Если Усик на него не согласится, ему придется освободить титул, или у него заберут пояс. Всё очень просто.
Ты чемпион, защищаешь титулы. Ради этого ты здесь. Если ты их не защищаешь, тогда откажись от них и позволь другим получить возможность раскрутить свое имя" – сказал Фрэнк.
