Промоутер Фьюри обещает сильного соперника для Тайсона в следующем поединке
Увидим, кого они выберут
Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри рассказал, кто может стать следующим соперником его подопечного. Слова специалиста цитирует SkySports:
"Следите за обновлениями. Это будет классный оппонент. Хороший для него. Он не может позволить себе осечки, ведь бой Джошуа уже через несколько недель. Джошуа нужно сначала пройти через это. Затем Тайсону нужно пройти через это. И уже тогда произойдет что-то реально большое. Бой проведем в ноябре" – сказал Фрэнк.
Напомним, что свой крайний поединок Фьюри провел в начале апреля, когда одержал победу в поединке против Арсланбека Махмудова.
