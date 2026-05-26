Тренер Верхувена: Ошибся ли рефери? Абсолютно

Результаты боя вызвали много споров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Питер Фьюри, тренер Рико Верхувена, высказался об остановке поединка нидерландца с украинцем Александром Усиком.

"Ошибся ли рефери? Абсолютно. Хорошая вещь, о чём все не знают, заключается в том, что Марк, это его имя… Он летел со мной обратно, и я поговорил с ним. Лучший способ решить спорный вопрос это задать вопрос, не так ли? Задать человеку, который совершил действие. Очевидно, Рико это мой боец, это мой интерес, хочу узнать, почему он остановил бой после гонга.

Сказал Марку: "Ты совершил ошибку". Он сказал мне кое-что важное. Сказал: "Питер, я не услышал гонг". И я ответил, что верю, потому что тоже не услышал гонг (смеётся)", — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

