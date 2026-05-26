Усик: Только мертвый не сказал, что Акела промахнулся

Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) обратился к болельщикам после боя с Рико Верхувеном и поблагодарил их за поддержку.

"Вернулся к семье. Всё прекрасно, слава Богу. Ещё раз хочу поблагодарить украинский народ за поддержку. Вижу все ваши сообщения, всю вашу поддержку, вдохновение и борьбу. Слава Богу за все. Слава Украине.

Только мертвый не сказал, что Акела промахнулся. Акела продолжает держать свой камень, все прекрасно. Есть победа, и это самое важное. Иногда она не такая красивая, как кто-то хотел бы, но она есть.

Всем тем, кто не верит в то, что он может, поверьте — вы можете. И не обращайте внимания на то, когда вам говорят, что вы не можете. Вы невероятны.

Продолжаю оставаться на светлой стороне. Дорога продолжается. Свет светит еще сильнее, чем светил раньше. И все невероятно прекрасно. "Добра", — сказал Усик.

Напомним, что в ночь на 24 мая Александр победил Рико Верховена техническим нокаутом за 1 секунду до завершения 11-го раунда, что вызвало немало споров по поводу остановки боя.