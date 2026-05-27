Красюк – о подготовке Усика: Они работали так же, как и раньше

Александр Красюк, бывший промоутер украинского супертяжа, чемпиона мира Александра Усика, прокомментировал подготовку своего экс-подопечного к поединку против Рико Верховена.

– Александр Усик – из тех, кто готовится к каждому бою одинаково, включая этот. Но, господа, нужно помнить, что ему уже 39 лет. Нужно отдать должное Рико, который почти того же возраста, но если ты проводишь 12-раундовые бои, то в какой-то момент чувствуешь себя истощенным.

И, конечно, это не оправдание, но я знаю наверняка, потому что дружу с его нынешним тренером Егором Голубом, заменившим Юрия Ткаченко, и я знаю, что они работали так же, как и раньше, тренировались так же и выполняли такой же объем работы в тренировочном лагере. Но разница между 33 и 36, а также между 36 и 39 годами существенно, и это должны учитывать все специалисты при подготовке бойца к такому бою.

– Он не бился 12 месяцев. Его физическая подготовка в бою с Даниэлем Дюбуа выглядела совсем по-иному. Я учитываю все ваши аргументы и мысли, Алекс, но он не бился 12 месяцев. И я признаю, что он настоящий профессионал и готовится так же, но внешне он выглядел не в той форме, как в бою против Дюбуа. Как же вы это объясните?

– В обоих боях были некоторые схожие моменты. Он мало работал ногами, как вы вспомнили. Количество шагов, которые он предпринимал на ринге, значительно уменьшилось. Это, вероятно, скорее замысел команды, чем самого Усика. Потому что его готовили к более сильным ударам, а не к любительскому стилю бокса, где он обычно выигрывал все свои титулы. Возможно, это было своего рода... Я не называю это ошибкой, потому что, наконец, Усик победил, и это главный момент, но это может объяснить его малоподвижность в плане работы ног.