Экс-промоутер Усика рассказал, как пройдет реванш Александра против Верховена
Александр Красюк, бывший промоутер украинского супертяжа, чемпиона мира Александра Усика рассказал, какой результат будет иметь потенциальный реванш его экс-подопечного против Рико Верховена.
"Если мы придем к реваншу с Верховеном, то я считаю, что в этот раз это будет легкая работа для Александра, потому что карты будут раскрыты, в поединке не будет никаких загадок.
Если говорить об Итауме, то Мозес все еще слишком молод. Возможно, один год будет для него достаточно.
Но я придерживаюсь мнения, о котором говорю еще после второго боя Усика против Тайсона Фьюри: лучше уйти часом раньше, чем минутой позже. Как друг, как человек, который был рядом с ним в течение 12 лет его карьеры, я желаю ему, чтобы его во веки помнили как лучшего. Поэтому его должны помнить по его достижениях, а не по том, как он ушел" – сказал Красюк.
