  4. Экс-промоутер Усика рассказал, как пройдет реванш Александра против Верховена
Экс-промоутер Усика рассказал, как пройдет реванш Александра против Верховена

Интересный анализ от Красюка

Александр Красюк, бывший промоутер украинского супертяжа, чемпиона мира Александра Усика рассказал, какой результат будет иметь потенциальный реванш его экс-подопечного против Рико Верховена.

"Если мы придем к реваншу с Верховеном, то я считаю, что в этот раз это будет легкая работа для Александра, потому что карты будут раскрыты, в поединке не будет никаких загадок.

Если говорить об Итауме, то Мозес все еще слишком молод. Возможно, один год будет для него достаточно.

Но я придерживаюсь мнения, о котором говорю еще после второго боя Усика против Тайсона Фьюри: лучше уйти часом раньше, чем минутой позже. Как друг, как человек, который был рядом с ним в течение 12 лет его карьеры, я желаю ему, чтобы его во веки помнили как лучшего. Поэтому его должны помнить по его достижениях, а не по том, как он ушел" – сказал Красюк.

Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
