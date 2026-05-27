Экс-промоутер Усика рассказал, как пройдет реванш Александра против Верховена

Александр Красюк, бывший промоутер украинского супертяжа, чемпиона мира Александра Усика рассказал, какой результат будет иметь потенциальный реванш его экс-подопечного против Рико Верховена.

"Если мы придем к реваншу с Верховеном, то я считаю, что в этот раз это будет легкая работа для Александра, потому что карты будут раскрыты, в поединке не будет никаких загадок.

Если говорить об Итауме, то Мозес все еще слишком молод. Возможно, один год будет для него достаточно.

Но я придерживаюсь мнения, о котором говорю еще после второго боя Усика против Тайсона Фьюри: лучше уйти часом раньше, чем минутой позже. Как друг, как человек, который был рядом с ним в течение 12 лет его карьеры, я желаю ему, чтобы его во веки помнили как лучшего. Поэтому его должны помнить по его достижениях, а не по том, как он ушел" – сказал Красюк.