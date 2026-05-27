Фьюри удивил фанатов местом проведения следующего поединка

Британский супертяж Тайсон Фьюри в своих социальных сетях сообщил, где проведет свой следующий поединок.

"Погнали. 1 августа, Дублин, Ирландия" – написал Фьюри.

Имя соперника британца пока не сообщается, но вчера, 26 мая, промоутер Тайсона пообещал хорошего оппонента для своего подопечного.

Напомним, что свой крайний поединок Фьюри провел в начале апреля, когда единогласным решением судей одолел Арсланбека Махмудова.

На осень 2026 года у Тайсона запланирован поединок против Энтони Джошуа, однако перед этим "цыганский король" хочет провести промежуточный бой.