Фьюри удивил фанатов местом проведения следующего поединка
Очень интересная локация
Британский супертяж Тайсон Фьюри в своих социальных сетях сообщил, где проведет свой следующий поединок.
"Погнали. 1 августа, Дублин, Ирландия" – написал Фьюри.
Имя соперника британца пока не сообщается, но вчера, 26 мая, промоутер Тайсона пообещал хорошего оппонента для своего подопечного.
Напомним, что свой крайний поединок Фьюри провел в начале апреля, когда единогласным решением судей одолел Арсланбека Махмудова.
На осень 2026 года у Тайсона запланирован поединок против Энтони Джошуа, однако перед этим "цыганский король" хочет провести промежуточный бой.
