Эксчемпион мира – об Усике: Александр уже прошел свой пик

Эксчемпион мира по боксу Карл Фроч проанализировал выступление Александра Усика в поединке против Рико Верховена.

"Неужели Усик состарился за одну ночь? Неужели он стал выглядеть чуть медленнее? Неужели его тело выглядит как-то... даже не знаю — кажется, он немного поправился в области талии?

Усик уже прошел свой пик. Мне бы очень не хотелось видеть, как Усик проигрывает и терпит поражение через возраст. У него была выдающаяся карьера. Он настолько хорош, один из лучших боксеров в истории. И если он проиграет потому, что ему не следует выходить на ринг, это будет трагедией.

Все было на грани (в бою против Рико – прим), и я думал: “На кону стоит профессиональный бокс, а не только карьера Усика" – сказал Фроч.