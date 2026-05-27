Президент WBC поддержал рефери боя Усик-Верховен

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал решение рефери досрочно остановить поединок Усик-Верховен.

"Есть только один человек, который может увидеть глаза бойца и оценить момент. Очень легко говорить издалека, глядя бой по телевизору или под другим углом, учитывая разворачивающуюся там драму.

Но рефери должен остановить бой, даже если до конца остается одна секунда, как в поединке Чавес – Тейлор. Жизнь боксер в руках рефери. Так что я поддерживаю Марка Лайсона и очень горжусь им. То, что он увидел, заставило его остановить сражение" – сказал Маурисио.