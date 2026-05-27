WBO и IBF проведут первый в истории совместный конгресс
Ждем глобальных решений
В декабре этого года мир профессионального бокса станет свидетелем уникального события. Две ведущие боксерские организации — Всемирная боксерская организация (WBO) и Международная боксерская федерация (IBF) — впервые в истории объединятся для проведения совместного конгресса.
Организаторы отмечают, что это мероприятие станет историческим прецедентом, который соберёт под одной крышей традиции, мастерство и наследие обеих организаций. Совместная конвенция призвана укрепить сотрудничество в мире бокса и открыть новые горизонты для развития спорта, объединив лидеров индустрии, промоутеров и спортсменов.
Детали относительно точного места проведения и повестки дня декабрьского конгресса WBO и IBF будут объявлены в ближайшее время.
