Верхувен: Я перебоксировал одного из лучших боксёров в истории
Нидерландец прокомментировал результат боя с Усиком
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен высказался о своём выступлении в поединке с украинцем Александром Усиком, состоявшемся 23 мая в Гизе, Египет.
"Я получил возможность подраться, как некоторые считают, с лучшим, кто когда-либо делал это. И… я выигрывал (смеётся). Я перебоксировал одного из лучших боксёров в истории. Что может быть круче? Это заставляет меня чувствовать себя совершенно иначе.
Конечно, в тот момент, после боя, был расстроен, но получил поддержку со всего света, учитывая то, что произошло. Вау! Очень благодарен за эту возможность", — сказал Верхувен в подкасте Ариэля Хельвани.
