Думаю о реванше. Рико Верхувен рассказал о своих дальнейших планах
Будет интересно посмотреть
Бывший претендент на титул WBC в супертяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен сообщил, что ему поступило много предложений для развития карьеры в единоборствах, однако отметил своё желание провести реванш с непобеждённым украинцем Александром Усиком.
Напомним, что их бой состоялся 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.
"Сейчас на меня навалилось столько всего, так что я просто медленно вникаю во всё, анализирую. Посмотрим, что будет. Но, честно говоря, я думаю о реванше. В первую очередь думаю о реванше, потому что, на мой взгляд, именно этот бой хотят увидеть зрители. Но давайте посмотрим, что у нас есть. Все обращаются ко мне — это масштабно и безумно, но мы не торопимся и ждём, пока всё уляжется. Никто, кроме нас, не ожидал, что это произойдёт", — приводит слова Верхувена портал MMA Mania.
