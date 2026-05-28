Верховен хочет реванш против Усика

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен рассказал, что не прочь выйти на бой-реванш против украинского чемпиона мира Александра Усика.

– Я не собираюсь сидеть здесь и злиться на весь мир, мол: "Ох, да, но я мог сделать это, я мог сделать это". Да, как я уже сказал, никаких "а что если". Это то, что произошло. Давайте говорить об этом и двигаться дальше отсюда и идти к реваншу, потому что я к нему готов. Я с нетерпением жду реванша. Он привлечет еще больше внимания, чем на этот раз.

– Похоже, если и был хоть какой-то шанс на твое возвращение в кикбоксинг, то теперь с этим покончено, да?

– Я думаю, что этот раздел уже завершен. Знаете, мы сделали там все. И я не очень верю, что осталось что-то, чего мы там не сделали.

Но сейчас, когда мы об этом говорим – насколько круто было бы, если бы какой-нибудь сумасшедший боксер сказал: "Эй, давайте проведем один боксерский матч и один кикбоксерский матч". Теперь возможно все.