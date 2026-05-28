Президент WBC назвал сроки проведения боя Усик-Кабаел
Надо действовать оперативно
Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, когда должен состояться поединок украинского чемпиона мира Александра Усика и временного чемпиона по версии организации Агита Кабаела. Его слова цитирует официальный сайт WBC:
"Агит является временным чемпионом WBC и обязательным претендентом на бой с Александром Усиком. Он заслужил это право. Он участвовал в том грандиозном шоу сверхтяжеловесов три года назад в Саудовской Аравии и победил всех, включая Фрэнка Санчеса, который и сам только что одержал невероятную победу. Бой между Агитом и Александром должен пройти в этом году. Мы официально закажем его, а дальше посмотрим.
У Агита отличные удары по корпусу. Он не так высок, как большинство сверхтяжеловесов, но очень храбр" – сказал Сулейман.
